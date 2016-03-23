Госсекретарь США Керри прибыл в Москву для встреч с Путиным и Лавровым

В частности, 24 марта у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает Би-би-си.

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Основными вопросами на переговорах станут процесс мирного урегулирования в Сирии и реализация перемирия на востоке Украины, а также ситуация на Ближнем Востоке и в целом проблемы международной безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что фиксированной повестки дня нет, и участники переговоров при наличии времени могут обсудить и другие вопросы. Он не исключил, что среди них будет и судьба украинки Надежды Савченко.

Кроме представителей российской власти Джон Керри планирует встретиться в Москве с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который также находится с визитом в России, сообщило посольство Германии в Москве.

Это первая поездка Джона Керри в РФ после инициированного Бараком Обамой и Владимиром Путиным прекращения огня в Сирии.