Мэр Роттердама будет голосовать за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Об этом он сказал в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко, который находится с визитом в Нидерландах.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского головы, в ходе общения обсуждался предстоящий консультативный референдум по ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который состоится в Нидерландах 6 апреля.

Кличко отметил, что "ситуация с возможными результатами этого референдума для Украины не очень радужная, потому что много разных слухов и версий, за что именно голландцы будут голосовать на референдуме".

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"Здесь пугают людей, что речь идет о вступлении Украины в Евросоюз, о якобы угрозе потоков мигрантов, о распространении коррупции и потере рынков для голландского бизнеса. Но это же не так! Речь идет об ассоциации с ЕС, о перспективе Украины. Потому что это - шанс для Украины стать сильнее, остаться независимым государством и воплотить реформы. А для Европы это возможность получить надежного и развитого партнера и соседа", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что приехал с братом в Нидерланды, чтобы донести голландцам, за что именно они будут голосовать, и почему это так важно и для Украины, и для Европы.

Мэр Роттердама в свою очередь заверил Кличко, что будет голосовать на референдуме за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.