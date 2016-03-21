В России рассказали, что позволит начать процесс обмена Савченко по Минским соглашениям

Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, сообщает Радио Свобода.

Если решение Донецкого городского суда Ростовской области не будет обжаловано, через 10 дней после вступления приговора в силу станет возможным обсуждение вопроса об обмене Савченко на российских граждан, арестованных в Украине, отметил Федотов. Сама Савченко и ее адвокаты неоднократно заявляли, что обжаловать приговор не собираются, но это может сделать прокуратура.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить его к 23 годам лишения свободы.