Пять кандидатов в мэры Кривого Рога подписали меморандум о честных выборах (документ)

"Желая Кривому Рогу мира и согласия, для развития и своевременных изменений, на пути к уверенному будущему мы подписываем этот меморандум и обязуемся: провести внеочередные выборы криворожского городского головы максимально честно, прозрачно и ответственно, в любом случае не нарушая норм законодательства и человеческой морали, и не вести агитацию друг против друга", – сказано в документе.

Кроме того, кандидаты в мэры договорились максимально мобилизовать своих сторонников для активного участия уже в первом туре выборов, а также не поддерживать во втором туре "кандидата от клановой системы, которая уничтожает город, и всячески защитить сознательный выбор криворожан".

Читайте такжеВ выборах мэра Кривого Рога примут участие 15 кандидатов – горизбирком

По словам кандидата от УКРОПа, речь идет о не поддержке действующего городского головы Юрия Вилкула, который, скорее всего, станет соперником одного из кандидатов-подписантов во втором туре выборов.

"Земляки! Приходите на выборы. Минимальная явка – это победа старой клановой системы. Этого допустить нельзя. Мы вместе отстояли шанс для Кривого Рога. Реализовать его нужно 27 марта на избирательных участках", – призвал избирателей куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник.