Вилкул подал документы на участие в досрочных выборах мэра Кривого Рога

Как передает 0564, Вилкул заявил, что примет участие в этих выборах, чтобы "не подвести" тех, кто за него голосовал на очередных выборах осенью прошлого года.

"Я принял решение участвовать в досрочных выборах Криворожского городского головы. Это мой долг перед всеми горожанами, которые поддержали меня на прошедших выборах. Подвести их не имею права", - сказал Вилкул после подачи документов в горизбирком.

При этом он не стал комментировать само решение Верховной Рады о назначении досрочных выборов мэра Кривого Рога.

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Как сообщал УНИАН, по результатам второго тура выборов городского главы, которые состоялись 15 ноября, Криворожский горизбирком объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Вилкула. Согласно информации на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов.

Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды его иски отклонили.

В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета.

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23 декабря 2015 года Рада проголосовала в целом за законопропект №3613 о проведении 27 марта внеочередных выборов Криворожского городского головы, после этого в парламент был внесен проект постановления об отмене этого решения. Однако 26 января он был отклонен.

30 января президент Петр Порошенко подписал закон о внеочередных выборах мэра Кривого Рога.

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