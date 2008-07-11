Яценюк увел глав фракций объединять проекты Ющенко и Тимошенко

После того, как депутаты не смогли проголосовать ни правительственный ("за" 216 голосов), ни президентский ("за" 58 голосов) вариант Госбюджета, отказались передать проект Кабмина на повторное рассмотрение в Бюджетный комитет и отказались переголосовывать принятие в первом чтении правительственного законопроекта председатель парламента дал слово лидерам фракций.

Вячеслав Кириленко выразил претензию к БЮТ за неподдержку президентского варианта. Иван Кириленко ответил, что многие предложения президента учтены в варианте Кабмина и БЮТ счел этого достаточным, чтобы НУНС поддержал законопроект Тимошенко. Владимир Литвин попросил определиться, сколько законопроектов должны голосоваться.

После этого Арсений Яценюк предложил собраться у него в кабинете премьер-министру, главам фракций, министру финансов и главе Бюджетного комитета и вынести на голосвание единый законопроект, учтя в варианте Кабмина предложения Президента.

В парламенте объявлен перерыв на полчаса.