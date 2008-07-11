Политолог: голосование по Тимошенко это поражение Секретариата Ющенко

Сегодняшнее голосование по недоверию правительству - это поражение Секретариата в попытке отправить в отставку правительство руками ЕЦ и других. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог считает, что перед самым голосованием расклад был известен, было ясно, что фракция КПУ и блока Литвина за недоверие правительству голосовать не будут. Поэтому давать голоса для ЕЦ значило дискредитировать себя.

Михаил Погребинский считает, что поднимать вопрос отставки правительства вряд ли уже кто-то будет, поскольку к весне начнется кампания президентских выборов. Если Виктор Ющенко примет, как факт, что он не идет на второй срок, то это приведет к изменению внутриполитической ситуации. Если не примет, то нет другого выхода, кроме как внести изменения в Конституцию. А это могут сделать только Партия Регионов и БЮТ.