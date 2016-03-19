Гройсман: Политический кризис никуда не делся и требует своего решения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

"Политический кризис никуда не делся и требует своего решения, и понимания среди ключевых политических сил. Но, с одной стороны, есть политический кризис, который вызван различными факторами, а с другой стороны - надо все сделать для того, чтобы этот кризис не стал причиной еще большего углубления проблем в нашей стране", - подчеркнул Гройсман.

Он высказал мнение, что парламент на этой неделе "продемонстрировал способность даже в условиях политического кризиса принимать решения, в которых нуждается страна".

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"Эта неделя политических консультаций между всеми ключевыми парламентскими политическими силами была более конструктивной, чем все предыдущие, что является хорошим сигналом того, что все же возможно найти выход из сложившейся ситуации, стабилизировать политическую ситуацию, стабилизировать экономическую ситуацию и начать бороться с теми негативными последствиями, которые есть сегодня в жизни каждого украинца", - сказал Гройсман.

В частности, он напомнил о том, что на этой неделе парламент "поставил точку" в вопросе принятия необходимых решений для введения Евросоюзом безвизового режима. "Считаю, что украинцы смогут уже, возможно, даже со второго полугодия, пользоваться безвизовым режимом. Когда эта дата будет, я не хочу забегать вперед, но хочу сказать, что это уже стало абсолютной реальностью", - сказал Гройсман.

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Кроме того, он отметил принятие ВР в первом чтении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей обращения в доход государства полученных преступным путем денежных средств до вынесения приговора суда. "Это несколько миллиардов долларов, которые сегодня находятся в разных видах, в разных финансовых учреждениях, которые были украдены у украинских граждан, которые нужно взять и вернуть законным способом, и отдать в пользу граждан, в пользу государства", - сказал спикер.