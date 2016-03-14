Россия хочет запретить Меджлис из-за его несогласие с аннексией Крыма - содокладчики ПАСЕ

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

Содокладчики ассамблеи выразили серьезное беспокойство относительно намерений России запретить Меджлис крымскотатарского народа на основании того, что Меджлис якобы является экстремистской организацией.

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"Меджлис является важным инструментом для представительства и свободы крымскотатарского народа. Запрет Меджлиса исключительно за его открытую оппозицию к незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией является бессмысленной. Это также противоречит международным стандартам и является серьезным нарушением прав крымских татар, которых российская власть, по собственному заявлению, желала защищать", - подчеркнули содокладчики.

Как сообщал УНИАН, оккупационная "прокуратура" Крыма добивается через "суд" признания Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрета его деятельности на территории Крыма.

Заседание подконтрольного России "Верховного суда Республики Крым" по запрету Меджлиса запланировано на 17 марта.

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