"Преступника всегда тянет на место преступления": Чубаров о сегодняшнем визите Путина в Крым (видео)

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Радио Свобода".

"Преступника всегда тянет на место преступления. Путин 18 марта планирует посетить Крым. Мир уже знал одного параноика ХХ века, и все мы знаем, чем это все закончилось", – отметил председатель Меджлиса.

Читайте такжеЗапад не задействует эффективные механизмы, чтобы вынудить РФ к переговорам по Крыму - Чубаров

На встрече с Чубаровым в Карловом университете также присутствовали активисты, послы Украины и Турции в Чешской Республике.

Вчера УНИАН сообщал, что 18 марта Путин "проведет рабочую поездку" в оккупированный Крым, в рамках которой ознакомится с ходом строительства моста через Керченский пролив на острове Тузла.