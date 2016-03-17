Путин завтра посетит оккупированный Крым

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, 18 марта Путин "совершит рабочую поездку в Крымский федеральный округ, в рамках которой ознакомится с ходом строительства моста через Керченский пролив на острове Тузла. Глава государства также проведёт оперативное совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя".

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в псевдореферендуме 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.