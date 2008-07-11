Эксперт: Ющенко хочет отстранить Тимошенко до отпуска - пока не поздно

Внесение Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО собственного законопроекта изменений в госбюджет-2008 показывает его роль в нагнетании напряжения в парламенте.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии профессора международного университета “Украина” Василия БАЗИВА относительно внесения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО альтернативного правительственному законопроекта об изменениях в государственный бюджет Украины на 2008 год.

“Прежде всего, разработка и внесение проекта бюджета – исключительная компетенция правительства, а не Президента, - напомнил политолог. - ЮЩЕНКО попросту не имеет конституционного права это делать. Но уповать к законопослушности Президента – это выдавать желаемое за действительное”.

По мнению В.БАЗИВА, внеся в ВР собственный проект закона относительно изменений в госбюджет, В.ЮЩЕНКО “продемонстрировал свои настоящие намерения и показал свою роль в нагнетании нынешней эскалации напряжения в стенах парламента”.

По словам политолога, трудно объяснить избирателям, почему Верховная Рада не хочет рассматривать поданный правительством бюджет. “Понимая это, оппозиция в конечном итоге вступила в диалог с коалицией, и тем самым открылась дорога к положительному рассмотрению бюджетного вопроса в последний день сессии. Не желая этого, ЮЩЕНКО и пошел на неконституционные маневры со своим проектом”, - заметил В.БАЗИВ.

По его убеждению, В.ЮЩЕНКО “преследует единственную цель – отстранение будущего кандидата в Президенты ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра”.

По словам В.БАЗИВА, глава государства хочет сделать это до отпуска, ведь, если не отстранить ее правительство немедленно и дать успешно работать на посту премьера и в дальнейшем, с осени остановить ее путь к будущему президентству будет уже невозможно.

По мнению политолога, такая мотивация заставила В.ЮЩЕНКО “в который раз переступить через Конституцию”. Нет сомнения, отметил В.БАЗИВ, что на протяжении последнего года своей каденции он будет делать это еще не раз.