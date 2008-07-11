Яценюк открыл заседание ВР

Спикер парламента Арсений ЯЦЕНЮК открыл заседание Верховной Рады. В зале зарегистрировались 403 народных депутата. Как отметил ЯЦЕНЮК, "абсолютное конституционное большинство". Председатель ВР поинформировал народных депутатов, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендует парламенту взять к рассмотрению проект изменений в Государственный бюджет Украины на 2008 год, поданный Кабинетом Министров Украины. Также ЯЦЕНЮК сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в ВР свой, альтернативный проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Спикер сообщил, что сейчас состоятся переговоры с руководителями парламентских фракции и выразил надежду, что через 30 минут Верховная Рада начнет плодотворно работать.