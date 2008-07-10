Богатырева поддержала требование об отчете Тимошенко в ВР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что правительство должно отчитаться в ВР, и призывает представителей коалиции начать диалог с оппозицией.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении секретаря СНБО относительно последних событий в Верховной Раде Украины.

“Кабинет министров, как основной штаб коалиционного большинства, обязан открыто вступить в диалог с оппозицией, которая требует его отчета. Это также стало бы одним из принципиально важных факторов для политической стабильности в Украине”, – говорится в заявлении.

В то же время в заявлении подчеркивается, что оценку деятельности Кабмина нужно давать по результатам открытого и честного обсуждения в сессионном зале его политики.

Говоря о работе парламента на протяжении последних дней сессии парламента, секретарь СНБО выражает обеспокоенность “трибунным протестом властной коалиции”. “Парламентская коалиция и Кабинет министров должны взять на себя ответственность за преодоление кризиса своей деятельности путем демократического конституционного диалога на парламентской трибуне, и отказаться от ее блокирования под любыми надуманными поводами”, – отмечает Р.БОГАТЫРЕВА.

“Страна, ее политический режим, парламент не могут функционировать, когда продолжается постоянный спор о законодательном большинстве. Это создает условия для полномасштабного легитимационного кризиса правящей коалиции, парламента и правительства. Не может быть априори эффективным правительство и его политика, которая не опирается на стабильное законодательное большинство”, – отмечается в заявлении секретаря СНБО.