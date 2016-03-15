Пашинский: Отдельные "демократы" и "борцы с коррупцией" отказываются возвращать средства Януковича

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский журналистам, комментируя законопроект №4057.

"Фракция "Народный фронт" очень благодарна народным депутатам, которые нас поддержали, и мы требуем установления хоть какой-то справедливости и возвращение награбленного имущества в бюджет Украины. Это не только поддержка Вооруженных сил Украины, повышение социальных стандартов, пенсий - это колоссальная поддержка для населения", - отметил Пашинский.

"Я очень разочарован позицией отдельных "демократов" и "борцов с коррупцией", которые придумают всевозможные поводы, чтобы не голосовать за этот законопроект. Максимальное количество голосов, вы видели – 200. Это что? Они ждут возвращения Януковича, комиссионные доходы с этих активов?", - возмутился народный депутат.

Сергей Пашинский подчеркнул, что главная проблема с принятием законопроекта №4057 заключается в том, что его никто не читал, но выступают против него.

"Речь идет исключительно о конфискации денежных средств, речь идет о средства арестованы в рамках уголовного преследования, речь идет, что это можно будет оспорить. Я просил бы всех почитать внимательно пояснительную записку - такой закон есть в 20 странах. Наш является калькой с итальянского. Все страны борются с мафией и преступниками, только у нас все рассказывают непонятные вещи", - резюмировал представитель "Народного фронта".