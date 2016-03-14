Суд избрал Пасишнику меру пресечения в виде личного обязательства, запретив выезжать из Киева

Об этом заявила пресс-секретарь НАБУ Светлана Оліфіра, сообщает 112.ua.

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"Соломенский суд Киева сегодня рассмотрел ходатайство детективов НАБУ, согласованное с представителями специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью избрания меры пресечения Пасишнику. Суд удовлетворил ходатайство. Пасишнику была избрана мера пресечения в виде личных обязательств. Без разрешения детектива, прокурора или суда он не может выезжать за пределы Киева, должен передать на хранение детектива бюро паспорт гражданина Украины для выезда за границу, являться по требованию детективов или прокуроров на допросы в качестве свидетеля. Если он не будет выполнять эти обязательства, мера пресечения будет изменена", - отметили в НАБУ.

Напомним, 11 марта Пасишнику во время первого допроса в НАБУ по делу по заявлению министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса объявили подозрение. При этом антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил, что Пасишник отказался давать показания.

3 февраля детективы НАБУ начали проверку фактов, озвученных Абромавичусом, о возможном вмешательстве в работу МЭРТ со стороны первого заместителя лидера фракции «БПП» Игоря Кононенко и других народных депутатов. НАБУ был установлен факт незаконного влияния 25.01-01.02.2016 Пасишником на Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения о назначении его на должность заместителя министра.