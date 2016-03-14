Закон с предложениями президента об электронном декларировании Рада рассмотрит во вторник - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Гройсман во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Перед этим председатель Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев отметил, что заседание комитета начнется завтра в 9 часов, где будут рассмотрены предложения президента Украины к данному закону, который был заветирован главой государства.

Соболев отметил, что есть ряд вопросов относительно предложений, предложенных главой государства, в частности, не предусмотрено декларирование ценностей, картин, что является неприемлемым.