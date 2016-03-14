Луценко обвинил Кабмин в кампании дискредитации президента и всей политической системы Украины

Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко обвинил правительство в проведении кампании дискредитации президента и всей политической системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Правительство с упорством, достойным лучшего применения, продолжает кампанию по дискредитации всей политической системы Украины - теперь уже через ключевые зарубежные СМИ Арсений Яценюк перекладывает всю ответственность за состояние дел на президента, на фракции, на кого угодно, только не на главу исполнительной власти», - отметил Луценко.

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По его словам, все время идет разговор о том, что “мяч на поле президента”, но “если уж говорить футбольными терминами, то кое-кто обещал вывести сборную в Еврокубок, а сейчас опустил команду до уровня сельских игр”.

Луценко подчеркнул, что никто не может сказать, что президент Украины помешал кому-то проводить реформы, так же как фракция БПП в парламенте отнюдь не саботирует реформы.

Он подчеркнул, что правительство “всю свою энергию направляет на пиар-свист и обслуживание олигархических интересов во время назначений в ключевые государственные монополии”.

“Мы считаем, что на смену правительства Яценюка должно прийти технократическое правительство, которое в конце концов начнет выполнять коалиционное соглашение”, - добавил Луценко.