В Берлине ответили на критику посла Украины в адрес правительства Германии

"Не может быть и речи о том, что Берлин как-то заигрывает с Москвой", - заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шэфер, передает украинская редакция "Немецкой волны". По его словам, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне очередных переговоров в Париже в начале марта высказался "трезво" об отсутствии прогресса в воплощении Минских соглашений. "Он здесь никоим образом не делал разницы между теми в Москве и теми в Киеве, кто до этого момента, вполне очевидно, не готов к необходимых политическим шагам, чтобы пойти на компромиссы", - подчеркнул представитель ведомства.

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Критически на заявление Андрея Мельника в интервью изданию отреагировал и председатель немецко-украинской межпарламентской группы Карл-Георг Вельманн. Он отметил, что понимает "тревогу украинского посла и его эмоции". "Но я не могу подтвердить того факта, что мы заигрываем с Россией. Как раз наоборот. Благодаря усилиям немецкого правительства и канцлера конфликт на Востоке Украины удалось пока заморозить", - подчеркнул политик.

Он напомнил, что позиция канцлера Германии Ангелы Меркель заключается в том, что санкции против России могут быть отменены только после полного выполнения Минских соглашений. "Но Россия их не выполняет. Она не выполнила первые три пункта. Стрельба продолжается до сих пор. ОБСЕ не предоставляется свободный доступ. И тяжелое вооружение не отведено. И это то, в чем виноваты сепаратисты", - добавил немецкий парламентарий.

В то же время Карл-Георг Вельманн вспомнил и невыполнение Украиной своих обязательств в рамках минского процесса. Он также напомнил, что Киев вяло выполняет свои обязательства по реализации реформ в Украине. "Нельзя привязывать вопрос внутренних реформ, которые должна воплощать Украина, к выполнению минских договоренностей", - сказал он. "Мы часто слышим (из Киева. - Ред.), мол, пока конфликт на Востоке не утихает, мы не можем проводить реформы. Моя позиция всегда заключалась в том, чтобы эти вопросы разделять", - добавил политик.

Несмотря на это Берлин, так же как и ЕС, и в дальнейшем демонстрирует готовность оказывать всестороннюю помощь и поддержку Украине на пути к евроинтеграции, отметил Карл-Георг Вельманн. "Не только со стороны Германии, но и со стороны ЕС, есть согласие в полном объеме поддерживать Украину на этом европейском пути - финансово, политически и в других вопросах", - заверил член Бундестага. Это также касается и дела Надежды Савченко, подчеркнул политик.