"РФ должна выполнять обязательства по соблюдению прав человека": Германия призвала освободить Савченко

Германия призывает Россию незамедлительно освободить украинскую летчицу, народного депутат Надежду Савченко из-под стражи.

Об этом говорится в заявлении специального уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ, координатора межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Гернота Эрлера, которое обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

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«Я слежу за новостями о состоянии здоровья Надежды Савченко с большой тревогой. Против нее ведется процесс, противоречащий принципам правового государства. Будучи членом Совета Европы и государством-участником ОБСЕ, Россия должна выполнять свои обязательства по соблюдению прав человека и несет ответственность за здоровье и самочувствие заключенных», - подчеркивается в заявлении.

«Я настоятельно призываю ответственных лиц в России незамедлительно освободить госпожу Савченко из-под стражи», - заявил Эрлер.

«Освобождение Надежды Савченко стало бы положительным сигналом в отношениях между Россией и Украиной, столь необходимым нам в поиске политического решения конфликта в Украине и вокруг нее, а также для реализации Минских соглашений», - резюмирует он.

Как сообщал УНИАН, российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что продолжит сухую голодовку, поскольку она требовала от российского «правосудия» объявить приговор в течение семи дней.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко, которая 4 марта начала сухую голодовку, резко ухудшилось.

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Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства непричастности Савченко.