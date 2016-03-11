Никто не ожидает от Украины выполнения Минских соглашений, пока украинские бойцы погибают на Донбассе – посол США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил сегодня во время встречи с выпускниками Киево-Могилянской академии.

«По вопросу безопасности на востоке (Украины - УНИАН). Для США понятно, что первым важным шагом в осуществлении Минских соглашений является установление безопасности. Никто не ожидает выборов (на оккупированном Донбассе - УНИАН) или прогресса в Раде по имплементации обязательств, которые взяла на себя Украина, пока украинские солдаты будут гибнуть и получать ранения ежедневно», - заявил он.

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По словам посла, в первую очередь необходимо сфокусироваться на установлении подлинного режима прекращения огня на Донбассе

«Мы работаем над другими пунктами «Минска», включая восстановление Украиной контроля над национально признанными границами в конечном счете», - заявил Пайетт.

«Это мое ожидание, и мы продолжаем работать над этим с другими нашими международными партнерами», - отметил посол.