Турция взяла курс на экономическое и военное сближение с Украиной - Джемилев

Об этом Джемилев сказал "Крым.Реалии", комментируя встречу президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана.

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«Сейчас взят курс на экономическое и военное сближение с Украиной. Это, конечно, в нашу пользу и, я думаю, в пользу деятельности по деоккупации Крыма тоже. Хотя Турция всегда исходит из своих национальных экономических интересов. Но сейчас это изменилось к лучшему, с нашей точки зрения», - сказал Джемилев.

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Напомним, Петр Порошенко находится в Турции с двухдневным официальным визитом (9-10 марта) и встречается с представителями высшего руководства страны. В среду Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместную декларацию об углублении стратегического партнерства двух стран, в частности, в свете агрессии России против Украины и незаконной аннексии Крыма.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.