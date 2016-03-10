Турция взяла курс на экономическое и военное сближение с Украиной - Джемилев
Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что Турция взяла курс на экономическое и военное сближение с Украиной и это, по его мнению, поможет деоккупации Крыма.
Об этом Джемилев сказал "Крым.Реалии", комментируя встречу президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана.
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«Сейчас взят курс на экономическое и военное сближение с Украиной. Это, конечно, в нашу пользу и, я думаю, в пользу деятельности по деоккупации Крыма тоже. Хотя Турция всегда исходит из своих национальных экономических интересов. Но сейчас это изменилось к лучшему, с нашей точки зрения», - сказал Джемилев.
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Напомним, Петр Порошенко находится в Турции с двухдневным официальным визитом (9-10 марта) и встречается с представителями высшего руководства страны. В среду Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместную декларацию об углублении стратегического партнерства двух стран, в частности, в свете агрессии России против Украины и незаконной аннексии Крыма.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.