В Кремле отреагировали на предложенный в ЕС "список Савченко", который возглавил Путин

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать призыв европейских депутатов ввести санкции против Владимира Путина и еще 28 человек в связи с судебным процессом по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, передает РБК.

Читайте такжеСавченко выступила с последним словом в суде, пообещав продолжить сухую голодовку

«Мы не можем согласиться с попытками вмешательства в судебные процессы, которые происходят в нашей стране в строгом соответствии с действующим российским законодательством, к коим, безусловно, относится и процесс над Савченко. Какие-либо вмешательства здесь недопустимы. Существуют определенные процедуры, которые выполняются в настоящее время. В связи с тем, что идет судебный процесс, какие-либо комментарии по сути считаем невозможными и недопустимыми», - сказал Песков.

Читайте такжеВ Киеве снова пикетируют посольство РФ с требованием освободить Савченко

На вопрос о том, были ли обращения по поводу ее обмена на кого-то из граждан России, задержанных в Украине, Песков заявил, что ему об этом неизвестно.

Ранее стало известно, что европейские депутаты написали письмо главе европейской дипломатии Федерике Могерини, в котором попросили ввести санкции, в том числе против Путина, из-за дела Савченко. Парламентарии отметили, что считают «незаконными» действия в отношении украинской летчицы. Обращение подписали 57 депутатов.