Евродепутаты внесли Путина в санкционный "список Савченко"

Об этом на своей странице в Twitter сообщил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.

Евродепутаты предлагают ввести санкции в отношении 29 российских граждан, которые разделены на подгруппы.

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В первой подгруппе: лица, ответственные за политическое решение о похищении Савченко.

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Вторая подгруппа: те лица, которые фабриковали доказательства ее вины во время досудебного следствия.

Третья подгруппа: лица, представлявшие эти сфабрикованные доказательства в суде.

Всем присутствующим в списке предлагают запретить въезд в ЕС, заблокировать их счета и наложить арест на их собственность, находящуюся в ЕС.

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Номером первым в списке значится президент РФ Владимир Путин. Также в списке есть директор ФСБ Александр Бортников, глава Следкома Александр Бастрыкин, председатель делегации РФ в ПАСЕ Алексей Пушков, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, прокуроры и судьи, участвовавшие в процессе Савченко.

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"Мы должны быть уверены в том, что те, кто несет ответственность за похищение и содержание Надежды Савченко под арестом, те, кто нарушают международное право, основные права человека, а также минские соглашения, должны быть лишены возможности пользоваться преимуществами, обеспеченными верховенством права в Европе", - сказал один из подписантов документа, лидер "Альянса либералов и демократов за Европу", бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, передает Newsru.com.

Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

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2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

Сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО, после ее посещения они заявили, что состояние здоровья летчицы ухудшилось. Однако украинских медиков к ней не допустили.