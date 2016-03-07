Порошенко призвал Евросоюз усилить давление на Россию для освобождения Савченко
Лидеры стран ЕС сегодня собрались в Брюсселе на экстренный саммит.
Президент Украины Петр Порошенко призвал лидеров стран ЕС, которые сегодня собрались в Брюсселе на экстренный саммит, усилить давление на РФ для освобождения украинской летчицы Надежды Савченко.
Об этом Порошенко написал в Twitter.
Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.
В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.
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2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.
3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.
Сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО, после ее посещения они заявили, что состояние здоровья летчицы ухудшилось. Однако украинских медиков не допускают к летчице.