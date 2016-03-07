Более 200 европейских художников и общественников подписались за освобождение Савченко

Как передает Польское радио, инициаторами обращения выступили граждане Польши.

"Обращаемся к вам с призывом о принятии чрезвычайных мер с целью немедленного и безусловного освобождения почти 35-летней Надежды Савченко, украинской гражданки, похищенной и вывезенной более 20 месяцев назад в Российской Федерации", - отмечается в обращении.

Подписанты документа отмечают, что российская власть нарушает права человека, международное право и Конституцию РФ, издевается над международным сообществом и нарушает Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Авторы обращения констатировали, что предыдущие усилия международного сообщества по освобождению Савченко оказались неэффективными, и напомнили, что в знак протеста против решений российского суда Савченко 4 марта объявила сухую голодовку.

"То, удастся спасти ее жизнь, станет испытанием эффективности международной дипломатии и нашей преданности европейским ценностям", - отмечают они.

Письмо уже подписали более 200 известных представителей интеллигенции, журналисты, художники, переводчики, общественные деятели, режиссеры, священники из Польши, Украины, Беларуси, Грузии, Литвы, США, Германии, России, Франции, Словакии, Чехии, Хорватии и других стран.

Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

Сегодня утром сестра летчицы Вера Савченко заявила, что состояние Надежды пока ничего не известно.