Украина надеется, что Франция поддержит ее амбиции

Министры иностранных дел Украины и Франции Владимир ОГРЫЗКО и Бернар КУШНЕР подписали Дорожную карту украинско-французского сотрудничества на 2008-2009 годы.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, документ был подписан 7 июля в ходе рабочего визита В.ОГРЫЗКО во Францию.

Документ предусматривает интенсификацию политического диалога, мероприятия в сфере поддержки Францией реформ в Украине, направленных на ее сближение с ЕС, расширение экономического сотрудничества, сотрудничества в области безопасности и обороны, юстиции и внутренних дел, межпарламентского сотрудничества, в области культурного, научного и технического сотрудничества. Документом запланированы визиты на уровне министров иностранных дел, обороны, внутренних дел; налаживание сотрудничества и активного диалога по вопросам внутренней и международной безопасности, борьбы против терроризма и организованной преступности.

Во время переговоров министры отметили активизацию политического диалога между двумя странами и проявили солидарность в необходимости углубления двустороннего сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Б.КУШНЕР проинформировал о приоритетах Франции во время ее председательствования в Европейском Союзе. В связи с этим В.ОГРЫЗКО и Б.КУШНЕР предметно обсудили отношения Украина-ЕС в контексте переговоров относительно нового Усиленного соглашения между Украиной и Евросоюзом и подготовки сентябрьского саммита Украина-ЕС. Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил надежду на поддержку французской стороной максимально амбициозного документа, который будет учитывать в полной мере евроинтеграционные стремления Украины – обретение членства в ЕС.

Важной темой переговоров был вопрос о подготовке Украины к присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО и поддержки Францией евроатлантической перспективы нашего государства.

По результатам переговоров стороны подписали Дорожную карту украинско-французского сотрудничества на период 2008-2009 гг.