Гройсман просит Савченко прекратить голодовку

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В эти часы главное, что можем сделать все мы, для кого небезразлична судьба Надежды Савченко, - убедить ее прекратить голодовку. Я прошу ее об этом и обращаюсь ко всем тем, кого она может услышать, - убеждайте Надю", - написал Гройсман.

По его словам, "давление всего демократического международного сообщества в конце концов пробьет стену бессердечия тех, кто устроил это судилище", и Надежда Савченко выйдет на свободу.

Напомним, 6 марта в Украине и мире проходит ряд акций в поддержку Савченко.

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Украинку в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и его защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в РФ.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

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