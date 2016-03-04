Климкин: переговоры "нормандской четверки" в Париже не стали решающими, а только очередным этапом

Об этом он заявил в интервью журналистам поздним вечером четверга в Париже по завершению переговоров, которые длились почти 5 часов, сообщает специальный корреспондент УНИАН.

"Сегодняшняя встреча является очередным этапом, но говорить о решающем прогрессе, учитывая реальную ситуацию с безопасностью, учитывая, что вчера у нас было 63 обстрела, учитывая, что ОБСЕ не имеет доступа к многим регионам Донбасса и к украинско-российской границе, нельзя", - заявил министр.

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По словам главы украинского МИД, его российский коллега Сергей Лавров "не был готов идти глубже в вопросах безопасности в плане обеспечения доступа для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ". "Он предложил оставить это на рассмотрение экспертов в Минске (Трехсторонней контактной группы - УНИАН), поэтому он выразил готовность поддерживать лишь концептуальные идеи и некоторые предложения ОБСЕ. Но нам нужна комплексная безопасность", - подчеркнул он.

По словам Климкина, комплексная безопасность - "это не только прекращение обстрелов и отведение вооружения". "Это, в первую очередь, контроль ОБСЕ над территорией Донбасса и украинско-российской границей. Безопасность - это отведение всего оружия, что там есть. Без безопасности, мы не можем продвигаться в направлении выборов", - озвучил глава МИД украинскую позицию.

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Климкин вновь подчеркнул, что "в отношении сегодняшнего раунда переговоров мы не можем говорить о решающем прогрессе". "Но нам удалось детально обсудить ряд позиций ОБСЕ, а с другой стороны - четко представить видение безопасности", - детализировал он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины констатировал, "что это была очень сложная встреча". "Мы приехали на нее, имея три ключевых приоритета. Первый - это безопасность. На основе дискуссии с СММ мы высказали четкие предложения", - констатировал он.

По словам Климкина, эти предложения заключаются в четком доступе к территории Донбасса, "это очень четкая схема, каким образом СММ может получить эффективный мониторинг вдоль украинско-российской границы". "Это, во-первых, организация целого ряда баз СММ вдоль границы, возможность проводить инспекции, устанавливать соответствующее техническое оборудование, которое бы контролировало границу и наиболее критические точки как днем, так и ночью, возможности присутствия СММ с нашей стороны. Мы считаем, что это предложение, в случае его реализации, способно достаточно эффективно обеспечить мониторинг участка украинско-российской границы, который пока еще не контролируется Украиной", - детализировал Климкин.

Также, по его словам, украинская сторона "сделала особый акцент на установлении зоны безопасности таких, как в Дебальцево, или вокруг донецкого аэропорта". "Мы сделали акцент на необходимости обмена заложниками. Все, что происходит сейчас, это отсутствие всякого прогресса - мы смогли осуществить очень ограниченный обмен", - отметил министр.

По словам Климкина, он также передал Лаврову один из отчетов неправительственной организации о том, "каким образом издеваются над украинскими заложниками на Донбассе".

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Также Климкин отметил, что основной темой для обсуждения был вопрос, связанный с модальностью выборов. "Здесь наш главный акцент заключался в необходимости обеспечить безопасность и осуществить такие избирательные модальности, которые бы соответствовали украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ", - заявил Климкин.