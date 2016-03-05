Беларусь пока не признает новые ID-паспорта украинцев

Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты пока не рассматривается как действительный документ для пересечения границы Беларуси.

Об этом сообщила в субботу, 5 марта, пресс-служба Государственного пограничного комитета страны.

"Украинские граждане ошибочно рассчитывают въехать на территорию Беларуси по этим новым электронным документам. По действующему двустороннему соглашению между странами от 2009 года о безвизовых поездках граждан новый украинский паспорт в виде ID-карты не предусмотрен как документ для пропуска через государственную границу Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

"Кроме того, украинская сторона до сих пор не инициировала межмидовские процедуры о признании данных ID-карт в качестве действительного документа для пересечения границы в рамках безвизовых поездок", - отметили в ведомстве.

В связи с этим в пограничном комитете отметили, что до урегулирования данных вопросов белорусская сторона может пропускать через границу граждан Украины только по действительным документам: заграничным паспортам (для владельцев ID-карт) и внутренним паспортам старого образца (в бумажном виде).

Напомним, внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты введены в Украине с января 2016 года.