Кому нужны изменения в Госбюджет во втором полугодии?

Вносить изменения в Государственный бюджет на 2008 год во второй половине года нет смысла.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЄВ на пресс-конференции, комментируя работу Кабинета министров Украины.

“В этом году бюджетная правительственная политика на протяжении одного квартала вообще была вне контроля. По состоянию на сегодняшний день можно говорить, фактически, о “полугодовом” бюджете, в котором просто латаются инфляционные дыры”, - заявил А.ЕРМОЛАЕВ.

Эксперт считает, что сегодняшняя презентация изменений к бюджету Украины “вряд ли станет сенсацией” В этом контексте он отметил, что критических замечаний к деятельности правительства в последнее время было больше, чем конструктивных предложений.

А.ЕРМОЛАЕВ также спрогнозировал, что изменениями к бюджету правительство предусмотрит наращивание расходов на реализацию социальных программ.

В то же время эксперт отметил, что утверждение изменений к бюджету будет зависеть от того, состоится ли отчет правительства о социально-экономическом состоянии в государстве. “Если этот вопрос будет переводиться на более поздние сроки, мы получим патовую ситуацию. Ведь оппозиционные фракции Верховной Рады не согласятся голосовать, не услышав отчет правительства”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год” и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”.