Савченко заявила, что откажется от голодовки только в случае возвращения в Украину "живой или мертвой" (документ)

Об этом говорится в ее заявлении, текстом которого располагает УНИАН.

«Я, Савченко Надежда Викторовна, украинка, гражданка Украины, объявляю сухую голодовку с 04.03.2016 года до возвращения меня в Украину живой или мертвой», - подчеркнула Савченко.

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По ее словам, сухая голодовка - это протест «на действия российских властей, российских спецслужб, следствия, суда и прокуратуры РФ, на то, что они пытаются скрыть свои преступления».

Савченко уверена, что эти органы виновны в нарушении международного права, в похищении ее из Украины, насильной перевозке в РФ и незаконном удерживании ее в тюрьмах РФ и бесчестном суде.

«Я запрещаю в СИЗО и вообще в России пытаться выводить меня из голодовки. Запрещаю брать у меня какие-либо анализы и заставлять меня принимать какие-либо медикаменты. Запрещаю российским врачам и сотрудникам СИЗО ко мне прикасаться. Согласна только на осмотр врачами из Украины или Европы», - подчеркнула Савченко.

«Запрещаю перемещать куда-либо из камеры и этапировать меня куда-либо без объяснения мне цели этапа и места прибытия. Любое применение ко мне физической силы буду расценивать как пытки и оказывать сопротивление», - добавила она.

Савченко подчеркнула, что если останется живой, требует вывезти ее на судебное заседание.

«В случае моей смерти запрещаю вскрывать мое тело и требую отдать его целым моим маме и сестре. Мое решение изменению не подлежит», - заявила Савченко.

Кроме того, она написала на украинском языке: «В Росії нікому не вірю! Не боюсь! Не прошу! Я сказала своє останнє слово! З Україною в серці».

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и её защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта гособвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание, добавив, что процесс продолжится 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав, и с 4 марта начинает сухую голодовку.