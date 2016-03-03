Поклонская vs крымские татары: на оккупированном полуострове начался суд по запрету Меджлиса
В Верховном суде оккупированного Крыма 3 марта начался суд по запрету деятельности Меджлиса крымских татар на территории полуострова, инициируемый российским прокурором Крыма Натальей Поклонской.
Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, передает Крым.Реалии.
Традиционно квартал у здания суда оцеплен правоохранителями, сам суд оградили турникетами, в здание пускают через рамки металлодетекторов, людей обыскивают.
"В этот раз выбрали самое маленькое здание суда, нагнали туда каких-то студентов, чтобы заполнить лишние места и чтоб было как можно меньше слушателей заседания", – рассказал Смедляев.
Читайте такжеЗапрет Меджлиса в Крыму может стать началом холокоста крымских татар - Чубаров
По его информации, в суд уже явилась обвинитель Поклонская, от Меджлиса в зале суда присутствуют первый заместитель Меджлиса крымских татар Нариман Джелял, член Меджлиса Эмине Авамилева и адвокат Джемил Темишев.
Как сообщал УНИАН, в Крыму представители оккупационной власти решили подать иск в "Верховный суд республики" о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове.
Отметим, что вице-президент Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Оливер Лооде советует оккупантам воздержаться от возможного запрета Меджлисакрымскотатарского народа, что стало бы атакой на все коренные народы мира.