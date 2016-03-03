Поклонская vs крымские татары: на оккупированном полуострове начался суд по запрету Меджлиса

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, передает Крым.Реалии.

Традиционно квартал у здания суда оцеплен правоохранителями, сам суд оградили турникетами, в здание пускают через рамки металлодетекторов, людей обыскивают.

"В этот раз выбрали самое маленькое здание суда, нагнали туда каких-то студентов, чтобы заполнить лишние места и чтоб было как можно меньше слушателей заседания", – рассказал Смедляев.

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По его информации, в суд уже явилась обвинитель Поклонская, от Меджлиса в зале суда присутствуют первый заместитель Меджлиса крымских татар Нариман Джелял, член Меджлиса Эмине Авамилева и адвокат Джемил Темишев.

Как сообщал УНИАН, в Крыму представители оккупационной власти решили подать иск в "Верховный суд республики" о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове.

Отметим, что вице-президент Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Оливер Лооде советует оккупантам воздержаться от возможного запрета Меджлисакрымскотатарского народа, что стало бы атакой на все коренные народы мира.