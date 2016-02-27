Оккупанты отрабатывают в Крыму технологии контроля над общественным сознанием и будут "вытеснять" нелояльных к себе - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время обсуждения темы борьбы крымских татар за Родину в рамках международного Форума "Крым – это Украина. Аннексированный полуостров между прошлым и будущим".

Яременко высказал мнение, что сегодня "российская оккупационная власть отрабатывает в Крыму новые методы контроля над общественным сознанием, новые методы воздействия и подавления нелояльного элемента".

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"Это российским властям крайне необходимо по двум причинам. Прежде всего, она планирует развивать Крым, прежде всего, как мощную военную базу", - сказал он.

Эксперт добавил, что роль Крыма в качестве военной базы имеет стратегическое значение, поскольку Крым является «частью российского плана по преодолению системы противоракетной обороны США». "Поскольку россияне не могут угрожать Соединенным Штатам Америки, они планируют разместить тактическое ядерное оружие в Калининграде, Белоруссии и в Крыму, и таким образом, создавать угрозу для европейских партнеров США и давить на Соединенные Штаты, Европейский Союз, НАТО с целью достижения определенных компромиссов", - сказал Яременко.

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Так, он считает, что "группировка российская, очевидно, в ближайшее время будет насчитывать, это колоссальная цифра, 100-120 тысяч человек в Крыму". "И на такого характера военной базе, где присутствуют все рода войск, все, вплоть до ядерного оружия, типы вооружения, - нелояльное население на такой военной базе представляет угрозу", - сказал дипломат.

Соответственно, подчеркнул он, из Крыма будет "вытеснять" любой "нелояльный элемент". "Почему крымские татары являются первоочередной целью российских оккупантов? Потому что это наиболее консолидированная, организованная группа со способностью и волей к сопротивлению", - отметил Яременко.

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Кроме того, он подчеркнул, что в Крыму сегодня "отрабатываются глобальные технологии контроля над сознанием, запугивания, воздействия на население, которые со временем будут перенесены и переносятся постепенно на остальную территорию Российской Федерации". "Это российской власти нужно для контроля над сознанием своих граждан в условиях значительного ухудшения экономической, политической и ситуации безопасности на территории Российской Федерации", - сказал эксперт и добавил, что способ, которым будет угнетено лояльное украинское население в Крыму, будет использован позже, и используется уже для угнетения любого несогласного, нелояльного элемента на остальной территории РФ.