Ющенко еще раз позовет к себе Тимошенко с бюджетом

В Секретариате Президента надеются, что изменения в государственный бюджет на 2008 год будут доработаны с учетом замечаний Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ сегодня журналистам.

В частности, Р.ЖУКОВСКИЙ выразил надежду, что документ будет доработан с учетом замечаний Президента, а также предложений, высказанных сегодня министрами в ходе заседания Кабинета министров.

Он также надеется, что при доработке изменений бюджета будут учтены и результаты совещания, которое Президент планирует провести по этому вопросу в понедельник, 7 июля.

В свою очередь министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что правительство, принимая сегодняшнее решение, сформировало позицию о том, «чтобы направить проект изменений госбюджета в Верховную Раду, однако одновременно, учитывая, что консультации с Президентом продолжаются в ходе подготовки документа к рассмотрению и по некоторым позициям, возможно, еще не завершены, разрешить премьер-министру и министру финансов вносить в рамках утвержденных макроэкономических показателей и структурных позиций отдельные изменения».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Вместе с тем министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК отметил, что к документу еще есть достаточно много предложений, которые будут рассмотрены Министерством финансов в рабочем порядке.

Ранее Р.ЖУКОВСКИЙ заявлял, что Секретариат Президента будет предлагать внести изменения в проект документа в ходе его рассмотрения в комитетах Верховной Рады.