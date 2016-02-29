"Учитесь работать с этой Радой": Порошенко заявил, что не допустит досрочных парламентских выборов

Об этом он сказал во время встречи с представителями Аспен Института, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Единственное, что я хочу подчеркнуть, – ни в коем случае я не могу допустить и не допущу досрочных парламентских выборов на этом этапе. Потому что при всем том, что декларируют отдельные политические лидеры и деятели, что они действительно хотят перезагрузки, на самом деле они пытаются поймать рыбу в мутной воде, на самом деле они работают на досрочные выборы. Мы не имеем ни времени, ибо это требует полгода тотальной бездеятельности и популизма, ни необходимости, потому что лучшей Рады у нас не будет. Надо учиться работать с этой Радой», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

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Президент привел слова бывшего министра иностранных дел Геннадия Удовенко, которого он назвал своим учителем, что ключевыми для политика должны быть три «П» – порядочность, профессионализм и патриотизм. «К сожалению, некоторые политики добавляют к этому собственные амбиции, или, еще хуже, личные обиды, которые очень мешают. Поиск собственного места очень мешает конечному результату. Настоящий лидер в первую очередь ставит перед собой интересы государства», – отметил глава государства.

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По словам президента, главное, что нужно сейчас, – лидеры ответственные, патриотичные, порядочные и профессиональные.

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Глава государства также отметил, что важнейшей этап, который должна формировать целая команда ответственных лиц, способных реализовать то, что заложено в законопроектах, – это именно имплементация реформ.

В сообщении отмечается, что во встрече приняли участие выпускники Аспен Института вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, министр финансов Украины Наталья Яресько, директор Аспен Института Элиот Герсон, Евгений Уткин, Сергей Кошман, Анатолий Клепатский, Сергей Рогол.