Порошенко призывает коалицию определиться с кандидатурами премьера, членов правительства и программой реформ

Об этом он сообщил во время встречи с представителями Аспен Института, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, перезагрузка правительства сейчас является ответственностью парламента и коалиции.

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Глава государства отметил первоочередность роли парламентской коалиции, которая, по его словам, должна определиться и по кандидатуре членов Кабинета министров и руководителя правительства, и относительно программы и порядка реформ, которые должны быть проведены, и в отношении позиций фракций, которые будут входить в состав этой коалиции.

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