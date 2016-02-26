Экс-депутат ВР Сенченко рассказал о трагической роли Кличко в аннексии Крыма

Депутат Верховной Рады 5-го, 6-го и 7-го созывов и руководитель бывшей Крымской республиканской организации партии "Батькивщина", а впоследствии и.о. замглавы Администрации президента Андрей Сенченко рассказал о возможности 23-25 февраля 2014 года сменить руководство Крыма по инициативе из Киева, которой тем не менее помешал Виталий Кличко, который на тот момент был руководителем парламентской фракции УДАР.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

По его словам, 23-25 февраля "была возможность сменить правительство и руководство крымского парламента".

"Более того, состоялись переговоры с крымскими депутатами. 70 из 100 депутатов были готовы проголосовать. Могилев - я с ним лично разговаривал по телефону - сказал: я не буду препятствовать, я кладу заявление на стол. И они были готовы отстранить Константинова, который там никогда никакого авторитета не имел", - сказал Сенченко.

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Однако, для того чтобы это сделать, нужно было письменное представление президента или на тот момент исполняющего обязанности президента на кандидатуру премьер-министра Крыма.

"И вот этот вопрос заблокировал господин Кличко. И он в этом плане в крымской истории сыграл вообще трагическую роль. Как это произошло? Дело в том, что правительство Украины, напомню, формировалось только 27-го вечером. А до того очень важно было, чтобы не произошел раздор. Именно поэтому Турчинов сказал, что нужно провести консультации", - отметил Сенченко.

По его словам, такие консультации были проведены в кабинете Турчинова, на них были, в частности, присутствовали сам Сенченко, Сергей Пашинский, Юлия Тимошенко и лидеры фракций Рады.

"И когда спросили (лидера фракции "Свобода" Олега) Тягнибока: а как вы считаете? Он говорит: надо спасать Крым, потому что уже горело все, и я согласен на любое предложение. Следующий был Виталий (Кличко). Ему задают вопрос: а что ты думаешь? А он отвечает, причем в ультимативной форме, что до тех пор, пока не будет расписана "шахматка" по стране до районных администраций, я категорически против", - рассказал экс-депутат.

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Сенченко отметил, что Кличко пытались уговорить три дня.

"25-го в кабинете Турчинова Тимошенко предложила: Александр Валентинович, примите самостоятельное решение без Кличко. Знаете, что сказал Кличко? Он сказал: а я в таком случае не подпишу коалиционное соглашение. Цена вопроса - несформирование легитимного правительства страны. Вот что такое, извините, личность в истории", - сказал он.

Кроме того, политик также рассказал, что еще 23 февраля предлагал тогдашнему председателю парламентской фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку, который "чувствовал себя без 5 минут премьер-министром", в структуре будущего правительства создать правительственный комитет, возглавляемый вице-премьером, который должен заниматься вопросами Крыма и Донбасса.

"Он удивленно спросил: а чего Донбасса? Я говорю: потому что Донбасс подпалят через 5 минут. Ну, не проняло. Не понял Арсений Петрович. При чем не понял до сих пор", - сказал Сенченко.

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