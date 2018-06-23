Конституция от ПР: не нравится закон – не выполняйте

Проект новой Конституции (версия Партии регионов) понемножку критикуют и у Ющенко, и у Тимошенко. Интересно, что недовольство вызвали лишь два момента, явно вставленные авторами новой редакции в текст в качестве красной тряпки для быка: «внеблоковый статус» Украины и русский язык в качестве «второго государственного». Очевидно, с самого начала предполагалось, что к «Конституции от ПР» так или иначе будут придираться, вот и появились две более чем спорных статьи – явные кандидаты на вылет в процессе «поиска политического компромисса».

Но есть в тексте и такой пункт, что вызвал неприкрытый энтузиазм, по меньшей мере, у одного бютовца – Андрея Портнова. Блок Юлии Тимошенко поддерживает идею о том, что политсила, набравшая на выборах в ВР максимальное количество голосов, автоматически получает 226 мест в парламенте, даже если по «абсолютному показателю» и не дотягивает до такого результата. И если верить словам Портнова, в БЮТ готовы поддержать регионалов по этой позиции, поскольку и сами рассматривали ее в качестве приемлемого пункта для собственного варианта изменений в Конституцию.

Победитель получает все

С одной стороны, введение нормы о том, что победитель парламентских выборов автоматически получает большинство мест в ВР, независимо от фактически набранного числа депутатских мандатов, могло бы избавить Украину от продолжительных «коалициад». Для страны, порядком уставшей от политических разборок, это могло бы стать безусловным плюсом.

Однако, с другой – в проекте ПР есть еще и такие пункты, как «премьер-министр назначается Верховной Радой по представлению коалиции депутатских фракций в ВР»; «члены Кабинета министров назначаются Верховной Радой по представлению премьер-министра Украины»; а также положения о введении представительств Кабинета министров в областях, назначении губернаторов премьером – все это вместо сегодняшних облгосадминистраций, контролируемых Президентом. В сумме получается, что политсила – победитель парламентских выборов – получает фактически безраздельный контроль не только над законодательной, но и над исполнительной властью. Президенту регионалы оставили единственную функцию по контролю за деятельностью Кабмина – возможность обращаться в Конституционный суд по вопросу признания не соответствующими законодательству актов правительства. А вот возможность отменить или приостановить решения Кабмина у Президента предлагается отобрать.

С учетом политической ситуации в Украине и категорического неумения нашей политэлиты договариваться, выходит, что победитель выборов в ВР в течение всего срока каденции парламента рулит страной на свое усмотрение, а все несогласные или не успевшие примазаться, заверить в верности (разумеется, принципам демократического развития страны) и т.д. могут отправляться по всем известному маршруту. Желательно с билетом в один конец.

Псевдоприкосновенная неприкосновенность и карманный Президент

Разумеется, авторы Конституции от ПР не могли забыть об «отмене» депутатской неприкосновенности. Ознаменовать равенство всех перед законом, по их замыслу, должна вот такая статья: «Народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него». То есть во время следствия, да пока еще суд да дело… избранники наши (в отличие от всех остальных граждан Украины) остаются абсолютно свободными в своих действиях и перемещениях. В переводе с юридического языка это звучит так: кто вовремя не отмазался – сам дурак.

Кстати, ту же операцию авторы изменений в Конституции предлагают проделать и над президентским иммунитетом. Но не только ее.

Глава государства, по версии регионалов, «может быть устранен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента за действия, которые наносят вред национальным интересам Украины». Поскольку понятия «национальные интересы» и «вред» в проекте изменений к Конституции никоим образом не конкретизированы, очевидно, единственным и последним бастионом Президента на пути к нежелательной отставке должно стать требование к ВР принять решение об импичменте не менее чем двумя третями состава парламента (сегодня для этого требуется собрать три четверти голосов в сессионном зале ВР).

Однако при этом вопрос «снимать или не снимать» предлагается отдать на откуп исключительно Раде. В проекте изменений (в отличие от действующей Конституции) уже нет ни слова о том, что Конституционный суд должен подтвердить, мол, нарытый следственной комиссией ВР компромат на главу державы на самом деле доказывает, что в действиях Президента есть признаки «государственной измены или иных преступлений».

Если подобные поправки будут введены, то правящая коалиция, и без того сосредоточившая в своих руках управление законодательной и исполнительной властями, в придачу ко всему получит еще и возможность шантажировать главу государства каждым чихом, чуть ли не ежедневно угрожая ему импичментом. Ведь организовать «дополнительные» 74 голоса – и это в случае минимально возможной численности правящей политсилы в ВР в 226 мандатов – особых проблем уже не составит.

Не нравится закон – не выполняйте

Еще одно замечательное новшество, на которое ни один из критиков регионального проекта изменений к Конституции до сих пор не обратил внимания. «Правовые акты, которые ухудшают положение граждан, не создают никаких прав и обязанностей и не подлежат применению. Лицо не может быть привлечено к юридической ответственности на основании невыполнения таких правовых актов».

Сюда же для полноты картины можно добавить и статью такого содержания: «Никто не обязан выполнять явно преступные или незаконные распоряжения или приказы. За издание и исполнение явно преступного или незаконного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность».

Надо полагать, что до тех пор, пока авторы проекта не уточнят, что именно они хотели всем этим сказать, каждому гражданину Украины будет предоставлено право самостоятельно определять, какие именно законы или отдельные положения приказов являются «явно незаконными», либо «ухудшают положение» его лично? Взять, к примеру, налогообложение... Ведь ежу же ясно, что каждый пункт, касающийся налогов с физлиц, прямо и недвусмысленно «ухудшает» материальное положение гражданина. Административный и уголовный кодексы ограничивают личную свободу. Решения суда – так и вовсе произвол на чистом месте. С какой это радости преступник должен терпеть довольно жесткие санкции в отношении него, в то время как другие граждане, не совершившие никакого правонарушения, подобных неудобств не испытывают?

И, кстати, что прикажете делать тем гражданам, которые по своему разумению (и в меру своего образования) истолковали как преступный либо ущемляющий их права некий акт, а после он оказался совершенно законным и правомерным? Не предполагается ли расширить в Уголовном кодексе положение о том, что «незнание законов не освобождает от ответственности» до «незнание, неправильная трактовка и отсутствие юридического образования»?

Кстати, к вопросу о юридическом образовании. Среди всего прочего регионалы предлагают отдать защиту украинцев на откуп не только адвокатом, как это происходит сегодня, но и неким загадочным «специалистам в области права». Что это за люди и как определить, достаточно ли они квалифицированы, чтобы защитить интересы своего клиента, – из текста опять-таки уразуметь не получается. Так что клиенту «в случае чего» останется разве что ссылаться на ранее упомянутое новшество. То, что касается «правовых актов, ухудшающих положение граждан», следовательно, к этому конкретному гражданину не применимых…

Елена Перегуда