У Ющенко и Тимошенко критикуют Конституцию от регионалов

Оппозиционная Партия регионов представила во вторник свой проект изменений в Конституцию, который среди прочего предусматривает внеблоковый статус Украины и предоставление русскому языку статуса второго государственного.

Задекларированный Партией регионов внеблоковый статус Украины означает отказ от интеграции Украины в НАТО, который делает невозможными гарантии национальной безопасности, заявил депутат от Блока Тимошенко Олег Ляшко. А предоставление русскому языку статуса второго государственного, как сказал депутат, «нивелирует статус украинского языка». В свою очередь, заместитель председателя президентского секретариата Марина Ставнийчук отметила, что эти положения не будут способствовать сплочению государства, а «привнесут разбалансированность как среди политикума, так и в целом в обществе». Ставнийчук раскритиковала и проект конституционных изменений БЮТ за акцент на императивном мандате и невозможности обжалования действий партий и блоков относительно последующей судьбы депутатов. Однако Ляшко считает применение императивного мандата вынужденным ответом на угрозы политической стабильности. Депутат убежден, что пока ни одна сторона не сможет получить поддержку собственного проекта Конституции, а поиск компромисса займет еще много времени.

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