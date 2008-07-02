У Тимошенко готовы поддержать ПР: пусть победитель получит все
14:02, 02 июля 2008Политика
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Портнов: в БЮТ тоже об этом думали
Блок Юлии Тимошенко поддерживает идею предоставления 226 депутатских мандатов партии, набравшей наибольшее количество голосов на выборах.
Об этом сообщил депутат Андрей Портнов. "Мы по этой позиции готовы поддержать", – цитирует Сегодняслова нардепа. По словам Портнова, вариант изменений в Конституцию, разработанный БЮТ, также предполагал такую позицию
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