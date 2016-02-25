"Вышеградская четверка" готова способствовать введению безвизового режима для Украины

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, сегодня во Львове в рамках взаимодействия Украины с «Вышеградской четверкой» состоялся круглый стол по вопросам энергоэффективности.

«Вышеградские партнеры заявили о неизменности позиции относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и выразили готовность способствовать европейской интеграции Украины, безвизовому режиму Украины с ЕС», - говорится в сообщении.

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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подчеркнула важность сотрудничества Украины со странами Вышеградской группы (В-4) в контексте реформирования украинской экономики, в частности, в области энергоэффективности, образования, развития гражданского общества и децентрализации власти.

В рамках мероприятия проведены очередные политические консультации в формате “Украина + Вышеградская группа” на уровне заместителей министров иностранных дел/государственных секретарей.

Очередная встреча в формате «Украина+В4», посвященная развитию малого и среднего бизнеса, запланирована на апрель 2016 года, отмечается в сообщении.

В МИД напомнили, что на встрече глав государств Вышеградской группы и Украины 16 ноября 2014 г. в Братиславе была достигнута договоренность о «патронировании» каждой страной - участницей В4 нескольких направлений реформ в Украине.