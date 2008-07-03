В понедельник БЮТ приведет к присяге нового нардепа. Вместо Рыбакова?

Во вторник, 8 июля, к присяге будет приведен новый народный депутат от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, отвечая на вопрос, зайдет ли в сессионный зал ВР член фракции БЮТ Игорь РЫБАКОВ. "Во вторник к присяге будет приведен новый депутат", - отметил КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

30 июня съезд БЮТ лишил народного депутата И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

При этом сам И.РЫБАКОВ заявил, что не собирается выходить из фракции БЮТ.

В то же время вчера глава ЦИК Владимир Шаповал заявил о том, что никаких документов по этому поводу в ЦИК не поступало.

Напомним, что согласно законодательства Украины приведению к присяге народного депутата в ВР в обязательном порядке должно предшествовать решение ЦИК о признании нового нардепа избранным по списку политсилы.