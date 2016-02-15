Украина должна денонсировать Минские соглашения и освободить Донбасс военным путем - оппозиционер РФ

Об этом заявил российский оппозиционный политик, лидер партии "Западный выбор" Константин Боровой, передает "Апостроф".

"Я много раз уже говорил, что фраза "Нет военного решения проблемы" — это обман. Решение есть, и только военное. Остановить агрессию в Грузии удалось именно военной силой. То же самое и с Донбассом", - подчеркнул он.

При этом Боровой считает, что рассчитывать на то, что Путин, не выполняющий международные соглашения, начнет соблюдать Минские — это "либо глупость, либо стремление не решать проблему, а именно поставить галочку".

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Кроме того, российский политик заявил, что Минские соглашения были результатом беспрецедентного политического давления на Порошенко и Украину в целом.

"Путин остановился только потому, что у него не было сил продолжать этот военный процесс. Если бы силы были — никто бы его не остановил. А сегодняшнее положение дел на Донбассе более чем устраивает Россию", - отметил он.

"Поэтому решение проблемы Донбасса — только военное. Это тяжелое решение, которое будет сопровождаться жертвами. Но если Украина хочет избавиться от этой проблемы — самое правильное объявить о денонсации Минских соглашений и начать решать ее военным путем", - подытожил Боровой.

Напомним, ранее доктор исторических наук, российский профессор Андрей Зубов в интервью УНИАН заявил, что Украина спасла другие страны постсоветского пространства, остановив российское вторжение на Донбассе.