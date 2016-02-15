Украина должна денонсировать Минские соглашения и освободить Донбасс военным путем - оппозиционер РФ
Остановить агрессию России на Донбассе возможно только военным путем.
Об этом заявил российский оппозиционный политик, лидер партии "Западный выбор" Константин Боровой, передает "Апостроф".
"Я много раз уже говорил, что фраза "Нет военного решения проблемы" — это обман. Решение есть, и только военное. Остановить агрессию в Грузии удалось именно военной силой. То же самое и с Донбассом", - подчеркнул он.
При этом Боровой считает, что рассчитывать на то, что Путин, не выполняющий международные соглашения, начнет соблюдать Минские — это "либо глупость, либо стремление не решать проблему, а именно поставить галочку".
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Кроме того, российский политик заявил, что Минские соглашения были результатом беспрецедентного политического давления на Порошенко и Украину в целом.
"Путин остановился только потому, что у него не было сил продолжать этот военный процесс. Если бы силы были — никто бы его не остановил. А сегодняшнее положение дел на Донбассе более чем устраивает Россию", - отметил он.
"Поэтому решение проблемы Донбасса — только военное. Это тяжелое решение, которое будет сопровождаться жертвами. Но если Украина хочет избавиться от этой проблемы — самое правильное объявить о денонсации Минских соглашений и начать решать ее военным путем", - подытожил Боровой.
Напомним, ранее доктор исторических наук, российский профессор Андрей Зубов в интервью УНИАН заявил, что Украина спасла другие страны постсоветского пространства, остановив российское вторжение на Донбассе.