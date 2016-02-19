Миссия ОБСЕ призывает украинскую власть пересмотреть решение о закрытии КПП в Майорске и Марьинке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Первый заместитель председателя миссии ОБСЕ считает, что основанием для закрытия пропускных пунктов на линии разграничения может быть только защита мирных граждан.

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"Это действительно было среди причин, которые нам предоставили (относительно закрытия пропускных пунктов). Но я хотел бы попросить тех, кто принимал такие решения, пересмотреть их. Когда Майорск и теперь Марьинка закрыты, Специальная мониторинговая миссия фиксирует большое количество людей на других пропускных пунктах", - заявил Хуг.

При этом он отметил, что обычно на пропускном пункте в Марьинке наблюдатели в любое время фиксировали по 400-500 человек. По его убеждению, теперь эти люди могут попадать в беду в других местах.

"Потому что, так или иначе, им все еще необходимо пересекать линию столкновения. Они должны получить свои пенсии, купить еду или медикаменты, они все еще имеют родственников и друзей на другой стороне от линии соприкосновения", - сказал Хуг.

В связи с этим первый заместитель председателя миссии ОБСЕ отметил, что если люди не смогут перейти линию разграничения в Марьинке, то сделают это в другом месте, например, в Еленовке.

"Они не защищены, где бы они ни пересекали линию разграничения. Это недопустимо. Закрытие и уплотнение линии соприкосновения не решит проблему безопасности гражданских лиц. Прекращение насилия - это является решением", - заявил Хуг.

Как сообщал УНИАН, пункт пропуска «Зайцево» из-за обстрелов боевиков временно закрыт с 3 февраля, в Марьинке - с 17 февраля.

Всего на линии разграничения действует 6 дорожных коридоров для проезда автотранспортом: «Стаханов-Золотое-Горское-Лисичанск» - КПВВ «Лисичанск»; «Горловка-Артемовск» - КПВВ «Зайцево»; «Донецк-Курахово» - КПВВ «Марьинка»; «Донецк-Мариуполь (через Волноваху)» - КПВВ «Новотроицкое»; «Новоазовск-Красноармейск-Талаковка-Мариуполь» - КПВВ «Гнутово»; «Станица Луганская - Новойдар» - КПВВ «Станица Луганская».