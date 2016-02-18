Штайнмайер: Бюджет миссии ОБСЕ в Украине теперь составит почти €100 миллионов

Об этом говорится в его заявлении по поводу решения Постоянного совета ОБСЕ в Вене продлить мандат деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2017 года.

"Я рад, что мы сегодня добились расширения мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующий год - до конца марта 2017 года. Мы также приняли новый бюджет для миссии, который насчитывает почти 100 миллионов евро. Таким образом, мы гарантировали, что Специальная мониторинговая миссия сможет и в дальнейшем осуществлять и расширять свою важную роль в стабилизации режима прекращения огня во время выполнения Минских договоренностей", - заявил Штайнмайер.

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На данный момент около 700 наблюдателей из 46 стран ОБСЕ работают каждый день, чтобы предоставить объективную информацию о соблюдении режима прекращения огня и об отводе вооружения на востоке Украины.

"К сожалению, они отчитывались, что режим прекращения огня остается хрупким и что миссия все еще не имеет полного доступа ко всей зоне конфликта. Если мы хотим продвинуться вперед в выполнении Минских соглашений, прогресса необходимо достичь по этим пунктам. Все стороны призваны строго соблюдать режим прекращения огня и, в конце концов, предоставить Специальной мониторинговой миссии беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта без исключений", - подчеркнул Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2017 года.

Миссия ОБСЕ неоднократно заявляла, что она не проводит расследование, а отчитывается о фактах; что она не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.

Справка УНИАН. В состав СММ ОБСЕ входят невооруженные гражданские наблюдатели, а также международные работники из стран-участниц ОБСЕ, им помогают сотрудники из Украины.

Команды наблюдателей работают посменно, чтобы обеспечить присутствие на местах 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Главный офис миссии расположен в Киеве; наблюдатели работают в Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах.