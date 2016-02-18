В НАБУ рассказали о ходе расследования дела с участием серого кардинала БПП Кононенко

Сейчас в бюро расследуют сразу несколько скандальных дел, среди них и то, в котором фигурирует соратник главы государства Игорь Кононенко, депутат от БПП, говорится в статье "Нового времени".

Так, экс-министр экономразвития Айварас Абромавичус обвинил многолетнего бизнес-партнера Петра Порошенко в попытке расставить своих людей в руководстве министерства и подчиненных ведомству госпредприятий.

Отмечается, что Кононенко требует скорейшего расследования, тем самым желая показать, что даже новые органы ничего против него не нашли.

"Естественно, в этом деле есть политический налет. Мы проводим расследование громкого заявления (Абромавичуса - Ред.), чтобы дать оценку, насколько оно обоснованно. И если обоснованно, то насколько в действиях людей, которых мы будем допрашивать, есть наличие состава преступления", - подчеркнул Сытник.

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Он рассказал, что сейчас проводятся следственные действия, допрашивается Абромавичус, Кононенко, допрашивался Андрей Пасишник (исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", которого, по мнению министра, ему навязывал в замы Кононенко - Ред.).

Отвечая на вопрос журналиста издания, можно ли расследовать это оперативно (как того требует Кононенко - Ред.), глава НАБУ заявил, что ведомство мало учитывает, кто чего хочет.

"Мы расследуем так, как того требует закон. Затягивать не будем, потому что понимаем: мы не имеем на это право", - подытожил Сытник.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 19 февраля.