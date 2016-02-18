У Порошенко рассказали о противостоянии с "чекистами-имперцами": успешная Украина - венок на могилу их амбиций

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Нынешняя агрессия России против Украины не является случайностью - это закономерный этап политики имперского реванша, которая осуществляется соседним государством в течение четверти века, с первых дней независимости РФ, и роль субъективного фактора в лице президента Путина не следует преувеличивать, потому что за ним стоит корпорация чекистов-имперцев, а за ними - интересы российского капитала, который паразитирует на природных богатствах страны, а дальше за ними - десятки миллионов зрителей российского телевидения, отравленных великодержавным бредом и пренебрежением к «младшим» братьям», - заявил он.

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«Противостояние с Россией - это не прошлое и не настоящее - это наше будущее, к которому нужно готовиться со всей ответственностью. Существование независимого Украинского государства, а тем более его успехи и процветание - это крах имперской мифологии и венок на могилу российских амбиций быть центром Евразии», - подчеркнул Горбулин.

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«Даже если россияне уйдут из Донбасса, даже если согласятся пересмотреть статус Крыма, Украину империя никогда не оставит в покое, она из последних сил будет пытаться поссорить нас с Европой, США, Китаем, Турцией, она будет разжигать и подпитывать все возможные внутренние конфликты в Украине с одной целью - доказать себе и остальному миру, что никакой Украины, ее народа и государства не было, нет и быть не может», - считает советник президента.