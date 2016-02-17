В оккупированном Крыму собирают деньги на памятник "вежливым людям"

Как сообщает пресс-служба так называемой городской администрации Керчи, эта акция – благотворительная, пишет "Крым.Реалии".

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2015 года в оккупированном Симферополе прошел конкурс на лучший проект памятника, победителем стал народный художник России Салават Щербаков. Конкурс в минувшем году продлевался на два месяца.

Чугунный памятник «вежливым людям» весной 2015 года появился в Амурской области.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.