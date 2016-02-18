В Раде начали рассмотрение "безвизовых" законопроектов (событие завершено)

Рада рассмотрит во втором чтении взятые накануне за основу законопроекты, направленные на выполнение Плана действий по либерализации Евросоюзом визового режима для украинцев.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман дал поручение работникам аппарата парламента пригласить на вечернее заседание всех депутатов для голосования за «безвизовые» законы.

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Он сообщил, что поручает работникам аппарата Верховной Рады с 14.00 до 16.00 "позвонить каждому депутату, направить каждому электронное письмо, SMS, сообщить всеми доступными способами о том, что этот важный вопрос будет рассматриваться".

Гройсман призвал всех народных депутатов прибыть в сессионный зал на вечернее заседание и проголосовать за "безвизовые законы".